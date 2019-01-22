كتلة “المستقبل”: نشكر قطر على اكتتابها بسندات الخزينة اللبنانية

نوهت كتلة “المستقبل” النيابية في لبنان في بيان لها الثلاثاء “بنجاح انعقاد القمة العربية التنموية في بيروت”.

وشكرت الكتلة “كل الدول العربية المشاركة في القمة”، وتابعت “نخص بالشكر دولتي الكويت وقطر على مساهمة كل منهما بخمسين مليون دولار في صندوق الاقتصاد الرقمي”.

كما شكرت الكتلة “دولة قطر على إعلانها الاكتتاب بخمسمائة مليون دولار في سندات الخزينة اللبنانية الذي شكل إشارة ثقة كبيرة باقتصاد لبنان وبقدرته على احترام استحقاقات خدمة مديونيته”.

من جهة ثانية، دعت الكتلة “جميع الأطراف الى تشكيل حكومة وفاق وطني”، واعتبرت أن “التحديات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني تعالج بالإسراع في تشكيل هذه الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام