الاردن: تعديل وزاري محدود شمل أربعة وزراء

أجرى رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز الثلاثاء تعديلا حكوميا شمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد إستقالة الوزيرين المعنيين اثر الرحلة المدرسية التي أودت ب 21 شخصا جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت غرب البلاد قبل نحو شهرين.

واكد بيان للديوان الملكي الاردني “الموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز شمل تعيين اربعة وزراء”.

وتم تعيين وليد سالم المعاني وزيرا للتربية والتعليم والبحث العلمي وتعيين مجد محمد شويكة وزيرة للسياحة والآثار، كما تم تعيين أنمار فؤاد الخصاونة وزيرا للنقل ووليد محي الدين المصري وزيرا للشؤون البلدية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية