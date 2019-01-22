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January 22 2019 - 18:47

شهيد فلسطيني بقصف للاحتلال وسط القطاع بعد زعم إصابة ضابط برصاص قناص

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
حدود غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجراح مختلفة مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لنقطة الضبط الميداني شرق مخيم البريج بعد زعم إصابة ضابط إسرائيلي بجراح متوسطة برصاص قناص فلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد المواطن محمود العبد النباهين 24 عام واصابة 2 اخرين بجراح مختلفة إحداها خطيرة.

وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي زعمت مساء اليوم، إصابة جندي إسرائيلي برصاص قناص على حدود فطاع غزة.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جنديا إسرائيليا يحمل رتبة ضابط أصيب برصاص قناص على حدود قطاع غزة، واصفة إصابته بين المتوسطة والطفيفة وتم نقله إلى مستشفى سوروكا بواسطة طائرة مروحية.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم

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