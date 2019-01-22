الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة بعد حديثه عن إصابة ضابط صهيوني برصاص قناص – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 18:47

الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة في غزة بعد حديثه عن إصابة ضابط صهيوني برصاص قناص

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
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