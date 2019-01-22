مدير صحة اللاذقية: التفجير الإرهابي اسفر عن استشهاد مدني واصابة 14 مدنيا بجروح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 16:41

مدير صحة اللاذقية: التفجير الإرهابي اسفر عن استشهاد مدني واصابة 14 مدنيا بجروح

منذ 10 mins 22 January، 2019
أخبار موقع المنار

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