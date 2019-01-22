مدير صحة اللاذقية: التفجير الإرهابي اسفر عن استشهاد مدني واصابة 14 مدنيا بجروح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 16:41
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رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في عين التينة
الرئيس بري للصحافيين: الجو ناشط والحريري بصدد تكثيف المساعي ويأمل أن ترى الحكومة النور خلال أسبوع لا بل أقل
الرئيس بري: صيغة الـ32 وزيراً غير مطروحة عند الحريري
الرئيس بري: علاقتي مع الرئيس ميشال عون جيدة جداً وكذلك مع الوزير جبران باسيل
الرئيس عون: بدأنا معركة مكافحة الفساد وسأسمي الأمور بأسمائها لأنه ليس مقبولاً البقاء هكذا وهناك شعب يعتمد علينا
الوزير علي حسن خليل: تقرير "موديز" يؤكّد الحاجة للإسراع بتشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي وصولاً لتخفيف العجز
النائب جميل السيد: هذا الأسبوع يجب أن يكون آخر مهلة لتأليف الحكومة وإلا فعلى مجلس النواب سحب التكليف من الحريري
مراسلة المنار: بري أبلغ الحريري أن المخرج هو تمثيل اللقاء التشاوري بوزير من دون مشاركته مع أحد
شهيد و11 جريحا جراء إنفجار سيارة مفخخة في ساحة الحمام في مدينة اللاذقية السورية
الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية من محيط قرية البويضة باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي
الخارجية الروسية: موسكو لن تشارك بمؤتمر وارسو للشرق الأوسط لأنّه لا يشمل المشاكل الرئيسية وخصوصاً القضية الفلسطينية
أسرى سجن عوفر: سنقف موحدين للتصدي للعنجهية الصهيونية ونحذّر من استخدام ملف الأسرى كورقة رافعة للأحزاب الصهيونية
أسرى سجن عوفر: نتطلع لهبة جماهيرية واسعة على مستوى الوطن تؤكّد للمحتل أنّ الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه
مدفعية الاحتلال تقصف مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية شرق بيت حانون شمال غزة بزعم الرد على إطلاق نار من القطاع
مصادر يمنية: قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي الأميركي في عملية هجومية على تبة الصياد شرق جبل الدود بجيزان
اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب: راكب يسيطر على طائرة ركاب بعد تغيير مسارها من موسكو إلى مطار مانسيسك في سيبيريا
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوقعان معاهدة تعاون جديدة تنص على التقارب بمجال الدفاع
ميركل: فرنسا وألمانيا تقدمان من خلال توقيع معاهدة التعاون الجديدة مساهمة في إنشاء جيش أوروبي مستقبلاً
بريطانيا: حزب العمال المعارض يقترح أن يُمنح النواب فرصة للتصويت حول إمكانية إجراء استفتاء ثان حول "بريكست"
مدير صحة اللاذقية: التفجير الإرهابي اسفر عن استشهاد مدني واصابة 14 مدنيا بجروح
منذ 10 mins
22 January، 2019
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