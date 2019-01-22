توقيف مشارك بمحاولة اغتيال القيادي في حماس محمد حمدان في صيدا

افادت قيادة الجيش- مديرية التوجيه انه “نتيجة متابعة ملف محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان بتاريخ 14 / 1 / 2018 في صيدا، من خلال تفجير سيارته، تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 21 / 1 / 2019 في منطقة الشرحبيل – صيدا، من توقيف حسين أحمد بتو الذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير”.

واضافت “وقد اعترف الموقوف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014، وأنه التقى مشغّليه خارج لبنان وتسلّم أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل، كما اعترف أنه كُلّف بمهمة رصد المدعو حمدان اعتباراً من صيف 2017، وأنه قام بتحديد مكان إقامته، ورصدَ جميع تحركاته، ونقلَ المعلومات إلى مشغّليه ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى تمّ تحديدها بعد عملية التفجير المذكورة.كذلك اعترف أنه بتاريخ 23 / 1 / 2018، بعد تنفيذ العملية، تلقى أمراً من جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم.كما تمّ ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها من جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: موقع الجيش اللبناني