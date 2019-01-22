مهارات حياتية يجب إتقانها قبل الأربعين..

قبل أن تبلغ سن الأربعين، يجدر بك أن تتعلم بعض المهارات والممارسات التي ستساعدك على التعامل مع بعض المسائل التي قد تواجهك في الحياة.

وفي تقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر” الأميركي، عرضت الكاتبة شانا ليبوفيتز قائمة بالمهارات التي لا بد للفرد من إتقانها قبل بلوغ هذه السن.

-تعلم التفاوض: في حال كنت تفكر بمناقشة مديرك بشأن راتبك، فأفضل إستراتيجية هي تحديد نطاق المبلغ الذي تود الحصول عليه، عوضا عن تحديد المبلغ المطلوب. فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على راتب معين، فمن الأفضل أن تقترح على مديرك مبلغا يتراوح بين الراتب الذي تنوي الحصول عليه وراتب أكثر منه.

-جدول نوم منتظم: الاستيقاظ في الوقت ذاته يوميا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيعود عليك بالنفع على المدى الطويل، فالتعود على النوم في أوقات منتظمة سيجعل ساعة جسمك البيولوجية تضبط نفسها.

-محادثات المناسبات الاجتماعية: يعتبر الشعور بالارتباك والخوف من إجراء بعض المحادثات مع أشخاص لم يسبق لك لقاؤهم من قبل، قاسما مشتركا مع الكثيرين. تجاوز هذا العائق النفسي وضع حد لشعور الخوف من خلال حضور المناسبات الاجتماعية والأخذ بزمام المبادرة عند تجاذب أطراف الحديث مع المدعوين.

-الالتزام بنشاط رياضي: خلال الثلاثينيات من العمر، يبدأ جسم الإنسان في فقدان كتلة العضلات، لذلك من المهم أن تلتزم بممارسة الرياضة في هذه السن، وعليك قبل الأربعين أن تمارس نشاطا رياضيا تحبه حقا وتجعله روتينا يوميا.

-الجانب الإيجابي في مهنتك: الجانب الإيجابي في حياتك المهنية يرتكز بالأساس على نقطة التقاء ثلاثة أمور: ما تجيده، وما تحب أن تفعله، وما يقدره العالم. عليك استغلال فترة الثلاثينيات من عمرك لاختبار كل الفرضيات المتاحة لديك.

-الادخار للتقاعد: في الوقت الذي تبلغ فيه سن الأربعين، يجب أن تعادل مدخراتك المالية ما يعادل ثلاثة أضعاف راتبك السنوي، ويمكن أن يساهم استثمار أموالك في زيادة مدخراتك بشكل كبير.

-الاستثمار في العلاقات: العلاقات الجيدة لا تبقينا سعداء فحسب، بل تمتعنا بصحة جيدة أيضا. فبمجرد بلوغ الثلاثين، يصبح الإنسان أكثر اهتماما بجودة العلاقات منه بعدد الأشخاص الذين يعرفهم.

-تعلم قول “لا”: خصص موقع “كورا” للسؤال والإجابة قسما لتعلم كيفية قول “لا”، وفيه كتبت إيفا غلسرود قائلة إن “أفضل طريقة لتعزيز شعورك بالثقة عند رفض أي طلب، هو إدراك أن هناك بعض الأمور التي لا يمكنك أن تسترجعها أبدا، ألا وهي وقتك، وصحتك، وفضيلتك، وحياتك”.

-التخلص من الفوضى: يمكن أن تكون الفوضى مصدرا للشعور بالتوتر بالنسبة لكثيرين، رغم أن أخرين قد يكونون أكثر إبداعا في البيئات الفوضوية. فإذا كنت ترغب في التخلص من الفوضى، فإن عليك أن تركز على الاحتفاظ بالأغراض المهمة فقط والتي تبعث على البهجة، وتتخلص من الباقي.

-ممارسة الهوايات: تذكر أن لديك حياة جميلة خارج مكان العمل، لذا من المهم العثور على أنشطة وهوايات لا تتعلق بالعمل يمكن اتباعها طوال حياتك.

-تكوين صداقات جديدة: كن جزءا من المجتمع، وكوّن الصداقات عن طريق ممارسة الأنشطة المفضلة لديك حتى تتمكن من لقاء أشخاص لديهم اهتمامات مماثلة، ومع تطور العلاقات، يمكن لتبادل الثقة أن يجعل الطرفين أقرب.

-الفشل والنهوض مجددا: من المهم أن يتعلم الإنسان من تجاربه الفاشلة، والأهم أن يتعلم كيفية النهوض مجددا، فكم من إنسان ذاق مرارة الفشل خلال حياته المهنية لكنه تعلم منها دروسا وتجاوز تلك المحن بنجاح.

-تعامل مع التوتر: لن تتمكن من تحقيق النجاح في حياتك المهنية إن لم تقم باختيار بعض الإستراتيجيات التي من شأنها تخفيف التوتر الذي تشعر به.

-التعلم مدى الحياة: من الضروري ألا تقتصر اهتماماتك في التعلم على المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بحياتك المهنية، وخير مثال على ذلك الرائد التكنولوجي ستيف جوبز. فبعد أن انقطع عن تعليمه، حضر بعض الدروس، ومن بينها فن الخط الذي كان مصدر إلهام له باستخدام فن صياغة الحروف المذهلة التي ظهرت في أجهزة المحمول الشخصية.

-إدارة الوقت: الإدارة المناسبة للوقت مهارة يجب أن تتعلمها في الثلاثينيات من عمرك، بحسب الخبير في إستراتيجية الأعمال بيري سالتزمان، فتعلم فن إدارة الوقت أمر مهم لتتمكن من التقدم في عملك.

-كن سعيدا بما تملك: إذا كنت راضيا عما تملكه، فستكون بالتأكيد سعيدا أكثر في حياتك. وقد أوضح علماء النفس أن الأزواج الذين يعبرون عن الامتنان لبعضهم بعضا تزيد فرص نجاح زواجهم.

-سامح نفسك: التعاطف مع ذاتك مفتاح أساسي للنجاح في حياتك، فإذا كنت ليّنا مع نفسك عند الفشل، فستكون لديك فرصة كبيرة للتعلم من أخطائك. تعامل مع نفسك كما تعامل زميلا أو صديقا يمر بحالة فشل.

المصدر: ديلي ميل