الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 14:26
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روسيا اليوم: الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة اختطاف هبطت في مطار "خانتي مانسيسك"
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الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك (روسيا اليوم)
منذ 1 ساعة
22 January، 2019
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