الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 22 2019 - 14:26

الطائرة الروسية التي تعرضت لمحاولة الاختطاف هبطت في مطار خانتي مانسيسك (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة