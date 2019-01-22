أحد ركاب طائرة متجهة من مدينة سورغوت الروسية إلى موسكو يطالب بتحويل وجهتها إلى أفغانستان(إنترفاكس) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 14:27

أحد ركاب طائرة متجهة من مدينة سورغوت الروسية إلى موسكو يطالب بتحويل وجهتها إلى أفغانستان(إنترفاكس)

منذ 1 ساعة 22 January، 2019
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