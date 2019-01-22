تعرف على أفضل الأماكن للاسترخاء حول العالم

أصبحت كل من إندونيسيا وأستراليا وأيسلندا في المراتب الأولى من بين أفضل البلدان لقضاء العطلة والاسترخاء.

وقامت أحد المواقع السياحية بدراسة عوامل مهمة للاستجمام مثل درجة الحرارة في البلاد، وعدد الأيام المشمسة في السنة، وعدد أيام العطلة، ومستوى الهدوء الضوضاء وعدد المنتجعات الصحية، بحسب “ديلي ميل”.

وحصلت إندونيسيا على المرتبة الأولى، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة في البلاد 25 درجة مئوية، ويبلغ طول الشاطئ 88 كم الذي يبعد مسافة قصيرة عن المنتجعات، وكذلك توجد مساحات خضراء كبيرة.

وجاءت أستراليا في المرتبة الثانية، حيث يمنح الموظفون 30 يوما عطلة سنوية، بالإضافة أن الدولة غنية بشواطئها الخلابة.

وحصلت أيسلندا على المركز الثالث، على الرغم من المناخ البارد، فيحق لمواطنيها الحصول على إجازة لمدة 36 يوما، ويمكن لجميع السياح الاستمتاع بالطبيعة المذهلة للبلاد.

وتعتبر أيسلندا من أفضل الأماكن للاستمتاع بالشفق القطبي.

وجاء في المركزين الرابع والخامس، نيوزيلندا وسري لانكا التي تتميز بغاباتها الاستوائية، وشواطئها الخلابة والأيام المشمسة الدافئة.

ودخلت في قائمة العشر الأوائل قبرص، والفلبين، واليونان، والهند، وموريشيوس.

وفي سياق آخر، قامت وكالة سياحية عالمية، بتحليل تكلفة المعيشة في فنادق خمس نجوم في 170 دولة، وصنفت أرخص المنتجعات للسياح الأثرياء، وتبين أن المدينة التركية أنطاليا هي أرخص مدينة في العالم للإقامة في فندق خمس نجوم.

المصدر: سبوتنيك