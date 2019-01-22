الوزير علي حسن خليل: رغم تقرير موديز فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة

غرد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر” بالقول “تقرير موديز يستكمل ما قالته الشهرالماضي بحيث تتأكد الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة لإطلاق عملية الإصلاح المالي، وصولا إلى تخفيف نسبة العجز والبدء بالمشاريع المقررة في مؤتمر سيدر، وإنجاز سريع للموازنة العامة من ضمن هذه التوجهات حتى لا نخسر المزيد من الفرص.

وتابع “من جهة أخرى ورغم التقرير، فإن الوضع المالي والنقدي يحافظ على استقراره واحتياجات الخزينة مؤمنة، وقادرة على الإيفاء بكل الالتزامات لاسيما الديون اكتتاب قطر سندات الخزينة يعزز الثقة بالإصدارات التي يقوم بها لبنان، وهو موضع تقدير ونأمل أن يكون مقدمة لانخراط دول ومؤسسات أكثر في دعم لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام