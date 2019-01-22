طقس اليوم قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاربعاء مشمساً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

– الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة .

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات ليلاً.

– الأربعاء: مشمس ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.

– الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة ، تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر ويتحول الطقس مساءً الى غائم مع ضباب على المرتفعات كما تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة و بعض الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق خاصة في المناطق الشمالية .

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 7 و 21 درجة، فوق الجبال تتراوح ما بين 6 و 15 درجة، في الأرز ما بين -1 و 7 درجات، اما في الداخل فتتراوح درجات الحرارة ما بين 1 و 16 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، تتراوح سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كلم/س.

– الانقشاع: جيّد إجمالا

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٦٠ %

– حال البحر: منخفض الموج

– حرارة سطح الماء: ١٧°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٤ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية