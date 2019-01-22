لا آمال في العثور على أحياء بين البحارة المفقودين في البحر الأسود

أفاد المكتب الإعلامي للوكالة الفدرالية الروسية للنقل النهري والبحري (روسمور ريتشفلوت) بأن لا أمال لدى رجال الإنقاذ في تمكنهم من إنقاذ البحارة المفقودين في البحر الأسود بعد نشوب الحريق على متن سفينتين أجنبيتين موجودتين في منطقة مضيق كيرتش.

وقال ممثل الوكالة للصحفيين” اعتبارا من الساعة السادسة من صباح هذا اليوم تقرر تغيير صفة العملية التي تقوم بها رجال الإنقاذ من عملية إنقاذ إلى عملية بحث، وذلك بسبب عدم وجود أي أمل في العثور على بحارة أحياء.

وأضاف أن الحريق ما زال مستمرا في السفينتين المنكوبتين.

وشب حريق في سفينتي “كاندي” و”مايسترو” اللتين كانتا تقومان بنقل الغاز الطبيعي السائل تحت علم تنزانيا خلال عبورهما مضيق كيرتش، وذلك خلال نقل الوقود من سفينة إلى أخرى، ووفقا للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أن طاقمي السفينتين يتكونان من 32 شخصا، فقد تم إنقاذ 12 منهم وتم انتشال 10 حثث بالإضافة إلى اعتبار 10 أشخاص في عداد المفقودين ومن المخطط أن يجري إيصال البحارة اللذين تم إنقاذهم إلى ميناء كيرتش.

المصدر: سبوتنيك