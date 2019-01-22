الخارجية الروسية: المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان خليل زاد قد يزور موسكو في شباط/ فبراير(سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 09:15

الخارجية الروسية: المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان خليل زاد قد يزور موسكو في شباط/ فبراير(سبوتنيك)

منذ 16 mins 22 January، 2019
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