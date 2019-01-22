جريح في حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، عن سقوط جريح، في حادث سير على أوتوستراد جونية.

وفي التفاصيل، أن سيارة إصطدمت فجر اليوم بالحاجز الإسمنتي الوسطي على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية، ما أدى إلى تحطم مقدمتها وإصابة سائقها بجروح خطيرة، وسارعت إلى المكان القوى الأمنية وعناصر مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي وعناصر مركز جونية في الدفاع المدني التي إستعملت الآت الإنقاذ الهيدروليكية للتمكن من سحب الجريح من داخل السيارة، وتم نقله بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية لتلقي العلاج.

المصدر: الوكالة الوطنية