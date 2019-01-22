جنبلاط مغردا: أحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” بالقول:”‏وعطفا على بيان الرئاسة لا داعي للرفاق والمناصرين بالدخول في سجالات جانبية وتوترات نحن بغنى عنها. فليكن التركيز على خطورة الوضع المالي وكيف جرى تصنيف اضافي سلبي للبنان نتيجة العقبات التي وضعت امام تشكيل الحكومة الداخلية والخارجية منها”.

وكان جنبلاط قد غرد سابقا:”ان بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ آخر الى جانب الممثل الشرعي للطائفة الشيخ نعيم حسن لحضور القمة العربية غير مقنع لا بالشكل ولا بالمضمون. لكنه يبدو جزءا من تسديد فواتير مسبقة ، لكن لن أسترسل اكثر من ذلك، وأحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي”.