وفد من نقابة المحامين السوريين يستعد لزيارة الأردن

يبدأ وفد من نقابة المحامين السوريين، الخميس المقبل، بزيارة للأردن تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من نقابة المحامين الأردنيين.

وقال نقيب المحامين السوريين مازن رشيدات، في تصريح صحفي، إن هذه الزيارة تأتي ردا للزيارة التي قام بها وفد من نقابة المحامين الأردنيين لدمشق بالتزامن مع افتتاح معبر نصيب الحدودي في أكتوبر الماضي.

وأضاف رشيدات أن مسؤولين من مجلس النقابة الأردنية والهيئة العامة سيستقبلون الوفد السوري على الجانب الأردني من معبر نصيب الحدودي يوم الخميس.

وأشار إلى أن جدول عمل الوفد السوري في الأردن سيتضمن عقد اجتماعات مع مجلس النقابة الأردنية ولقاءات مع عدد من المسؤولين الأردنيين.

المصدر: وكالات