مصرع 12 مسلحاً من قوى العدوان على اليمن وتدمير 5 آليات عسكرية لهم في جيزان ونجران

لقي مالا يقل عن 12 عنصراً من مرتزقة العدوان مصرعهم كما دمرت عدد من آلياتهم في عمليات للجيش واللجان الشعبية في محوري جيزان ونجران. وأفاد مصدر عسكري يمني بتدمير آليتين عسكريتين تابعتين للمرتزقة قبالة جبل قيس في جيزان بعبوات ناسفة ومصرع 8 كانوا على متنهما.

وفي ذات المنطقة، دمرت وحدة الإسناد الصاروخي للجيش واللجان جرافة عسكرية تابعة لمرتزقة الجيش السعودي بصاروخ موجه. كما تم استهداف آلية عسكرية شرق جبل الدود بذات السلاح ما أسفر عن تدميرها ومصرع طاقمها.

وفي محور نجران، أكد المصدر تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر قبالة نجران ومصرع من عليه.

المصدر: المسيرة نت