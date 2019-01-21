استشهاد شاب فلسطيني بنيران قوات الإحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس في #الضفة_الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 23:44

استشهاد شاب فلسطيني بنيران قوات الإحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس في #الضفة_الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

منذ 1 ساعة 21 January، 2019
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