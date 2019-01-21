اليمن .. صاروخان باليستيان يستهدفان تحشيدات عسكرية في جيزان و عسير

أطلقت القوة الصاروخية اليوم الاثنين، صاروخين باليستيين من طراز “بدر 1بي” على تجمعات وتحشيدات مرتزقة الجيش السعودي في جيزان وعسير. وأفاد مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز “بدر 1بي” على تحشيدات للمرتزقة في جيزان.

وأكد المصدر إصابة الصاروخ للهدف بدقة عالية محدثاً قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة. وبالتزامن مع هذه العملية، استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ من نفس الطراز معسكرا للتدريب والتحشيد في علب بـعسير. وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وأوقع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة داخل المعسكر.

يذكر أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت قبل أيام تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته في معسكر سقام بنجران وحققت إصابات دقيقة.

المصدر: المسيرة نت