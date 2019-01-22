اختتام اجتماع “روسيا – أوكرانيا – المفوضية الأوروبية” حول نقل الغاز الروسي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الشرط الأساسي للاتفاق على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، يعتبر قدرته التنافسية، لكن الأطراف بحاجة أيضا إلى حل النزاع القانوني.

وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع الوزير الروسي، في ختام اجتماع ثلاثي الأطراف روسيا – أوكرانيا – المفوضية الأوروبية، وعقد في بروكسل، حيث قال “الشرط الأساسي (لاتفاقية النقل الجديدة) هو جاذبيتها التجارية، بمعنى خلق مثل هذه الظروف الاقتصادية التي ستكون تنافسية، وهذا أيضا يتعلق بالوجهات الأخرى: السيل التركي والسيل الشمالي”.

وتابع “هذا أولا، ثانيا، كما هو معروف جيدا، هناك قضية مرفوعة في أوكرانيا بين شركتي غازبروم (الروسية) ونفتوغاز (الأوكرانية).. اليوم هذه العملية (القضائية) غير منتهية بعد.. قريبا ستنظر محكمة الاستئناف في الدعوى المرفوعة من قبل غازبروم ضد نفتوغاز.. وأيضا هناك ما يعتبر شرطا مهما لضمان تطوير معايير محددة للعقود اعتبارا من 1 يناير 2020.. حيث يجب أن يكون حينها إما قرار قضائي أو أن تجد الأطراف حلا في إطار تسوية ودية”.

وقال نوفاك “لقد نوقشت هذه الأمور اليوم في إطار مجموعتنا الثلاثية.. يبدو لي أن الجميع كانوا بنائين تماما، واتفقنا على عقد اجتماع آخر على المستوى الوزاري في مايو، حتى يتمكن الخبراء من العمل على تفاصيل العقد المستقبلي في ذلك الوقت”.

المصدر: وكالات