باريس وبرلين توقعان معاهدة جديدة على شكل رسالة دعم للاتحاد الاوروبي

من المقرر أن توقع أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون الثلاثاء معاهدة جديدة لترسيخ العلاقات الفرنسية-الألمانية. وتوجيه رسالة دعم الى الاتحاد الأوروبي الذي أصابه بعض الوهن بسبب تصاعد النزعات القومية.

والنص الذي سيوقع بالأحرف الأولى ظهر الثلاثاء في آخن بألمانيا، قبل أربعة أشهر من الإنتخابات الأوروبية، يثير جدلا في فرنسا حيث يرى فيه المتطرفون من اليمين واليسار مساسا بالسيادة الوطنية وتنازلا لبرلين.

ومعاهدة “التعاون والاندماج الفرنسية-الألمانية” يجب أن “تستكمل” معاهدة الإليزيه الموقعة في 1963 بين الجنرال ديغول وكونراد أدناور التي جسدت المصالحة الفرنسية-الألمانية بعد الحرب.

وتنص على التقاء السياسات الاقتصادية والخارجية والدفاعية للبلدين، وعلى تعاون حول المناطق الحدودية وإنشاء “جمعية برلمانية مشتركة” تضم 100 نائب فرنسي وألماني.

وقالت الرئاسة الفرنسية “إنها لحظة مهمة للتأكيد بأن الثنائي الفرنسي-الألماني يمكن اعادة إطلاقه، لصالح توطيد المشروع الأوروبي”. وأضافت “لم نصل قبلا أبدا الى هذا المستوى من التعاون في مجال الدفاع” المشترك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية