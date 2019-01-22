ظريف: اميركا لا تزال تنتهك حقوق النساء والرجال الزنوج

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على قضية اعتقال مذيعة قناة “برس تي في” الايرانية بالقول ان اميركا لا تزال تنتهك حقوق النساء والرجال الزنوج.

وكتب ظريف في تغريدة له على حسابه في تويتر حول اعتقال الاعلامية مرضية هاشمي، ان مذيعة قناة “برس تي في” اجبرت على تقديم شهادتها امام هيئة المحلفين في احدى المحاكم .

واضاف ظريف “يتعين على الادارة الاميركية ان تقدم ايضاحاتها كيف ان مرضية هاشمي باعتبارها صحفية وجدة يشكل مغادرتها البلاد خطرا الى هذه الدرجة وان تبقى رهن الاعتقال حتى انتهاء عملية اداء الشهادة امام هيئة المحلفين للمحكمة . فبعد خمسين عاما على اغتيال مارتن لوثر كينغ مازالت اميركا تنتهك الحقوق المدنية للنساء والرجال الزنوج” .

واقرت السلطات القضائية الأميركية، توقيف الصحافية مرضية هاشمي واحتجازها من أجل أخذ شهادتها في قضية جنائية لم يُكشف عنها مشيرة الى انها غير متهمة باي جريمة.

المصدر: وكالات