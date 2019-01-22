طهران: تعزيز العلاقات الاقتصادية علي سلّم السياسة الخارجية الايرانية

اكّدت وزارة الخارجية الايرانية انها تضع على سلّم برامجها ومسؤولياتها تيسير الظروف المواتية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الاجنبية وتوفير الارضية المناسبة في هذا السياق ولا سيما للقطاع الخاص؛ وبما يسهم في المضي قدما نحو تنمية وتعزيز بنى الاقتصاد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الخارجية الايرانية اليوم الاثنين؛ مشيرة في ذات السياق الى دور الوفود الاقتصادية المرافقة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف في زياراته الى الدول الاخرى.

واضافت الخارجية في بيانها، انه انطلاقا من ذلك وفي سياق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة عبر الزيارات الثنائية (بين ايران وسائر البلدان)، فإنه يتم التركيز وبشكل جاد على مرافقة ممثلين عن القطاعين الخاص والحكومي لوزير الخارجية.

ولفت البيان الي ان نجاح وتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة وايضا نسبة الانتفاع من الفرص المتاحة عبر الوفود الاقتصادية المرافقة لوزير الخارجية في زياراته المختلفة، مرهون بالتوافقات والمباحثات التي تجري بين رجال الاعمال الايرانيين مع نظرائهم (الاجانب) وايضا مدى متابعة هذه التوافقات.

وخلص البيان الى ان وزارة الخارجية والسفارات الايرانية، وفي اطار المهام الموكلة اليها وايضا تيسير العلاقات الاقتصادية الخارجية، تقدم الدعم اللازم الى رجال الاعمال والتجار الايرانيين في هذا المسار.

المصدر: وكالات