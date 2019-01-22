شمخاني: لن ننتظر اوروبا اذا كانت مترددة في الحفاظ على الاتفاق النووي

أكد امين المجلس الاعلى للأامن القومي علي شمخاني ان ايران لن تنتظر اوروبا اذا كانت مترددة في دفع تكلفة الحفاظ على الاتفاق النووي.

وشرح شمخاني في مقابلة نشرتها مجلة دراسات السياسة الخارجية الايرانية، التطورات على صعيد السياسة الخارجية والقضايا الراهنة في غرب آسيا.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي ان ايران لن تكون البادئة في نقض الاتفاق النووي، وقال: إذا كانت أوروبا مترددة في دفع تكاليف المحافظة على الاتفاق النووي، يجب أن تعرف أننا لن ننتظرهم أيضا.

وانتقد شمخاني انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، معربا عن اعتقاده بان خروج اميركا من الاتفاق النووي ادى الى دخول التحولات مرحلة جديدة.

المصدر: وكالات