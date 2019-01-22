الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى الدوحة الثلاثاء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 22 2019 - 02:04

الرئيس السوداني عمر البشير يصل إلى الدوحة الثلاثاء

منذ 2 ساعة 21 January، 2019
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عربي وإقليمي - قطر

يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء للقاء أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وكالة الأنباء القطرية: “يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، أخاه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يصل الدوحة غداً الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد”.

وأضافت: “وسيبحث سمو الأمير وفخامة الرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: وكالات

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