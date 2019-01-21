السعودية: أمر ملكي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بإعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي، الذي نشرته وسائل الإعلام السعودية، اليوم الاثنين: “يعفى معالي الأستاذ عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه”.

وأضيف في الأمر: “يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”.

وجدير بالذكر أنه تم تعيين عبد الحكيم التميمي رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير يوم 17 يونيو عام 2017، وقبل ذلك كان مساعدا لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني لقطاع السلامة والأمن والنقل الجوي.

المصدر: وكالات