الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي تعلن النفير العام في السجون

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي النفير العام في كافة السجون الإسرائيلية.

وأكدت الهيئة القيادية في بيان على خلفية اعتداء قوات المتسادا الإسرائيلي على سجن النقب أنَّ “اعتداء الاحتلال في عوفر لن يمر دون عقاب”.

وأشارت الهيئة القيادية إلى أنَّها لن تقبل أن تكون السجون ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

وكانت أربع وحدات قمع إسرائيلية تابعة لإدارة سجون الاحتلال هي (متسادا، درور، يمام، يماز) اقتحمت مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز القسمين 11 و12، وعبثت بمقتنيات الأسرى واعتدت على المعتقلين، دون معرفة الأسباب.

واقتحمت قوات القمع المسماة “متسادا” فجرًا القسم رقم “15” واعتدت على الأسرى وحطمت مقتنياتهم، ثم قمعت الأسرى في جميع أقسام المعتقل، ما تسبب بحالة من السخط والتوتر في صفوف الأسرى.

ويقبع نحو 1200 أسير فلسطيني بينهم أطفال في أقسام سجن “عوفر” قرب رام الله.

المصدر: فلسطين اليوم