طالبان تعلن أنها التقت مسؤولين اميركيين في قطر

أعلن متحدث باسم طالبان الاثنين أن ممثلين عن الحركة التقوا مسؤولين أميركيين في قطر التي تستضيف مكتبا سياسيا لطالبان، ذلك من أجل البدء بجولة جديدة من المفاوضات الهادفة إلى وضع حد للحرب الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في رسالة عبر تطبيق واتسآب “بعد موافقة الأميركيين على جدول أعمال تحضيري لإنهاء غزو أفغانستان والحؤول دون أن تستخدم أفغانستان ضد بلد آخر في المستقبل، جرت محادثات اليوم مع ممثلين أميركيين في العاصمة القطرية الدوحة”. وتابع أن “المحادثات ستستأنف غدا”.

ولم تؤكد الولايات المتحدة بعد اللقاء، وآخر اجتماع اعترف به الطرفان كان في أبو ظبي اواخر عام 2018.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية