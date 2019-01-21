المرابطون: القضايا السياسية لهذه الامة هي العقبة التي تقف في وجه أي تطور اقتصادي

اعتبرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون في بيان إن انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في بيروت يؤكد على أهمية الواقع اللبناني في وسط أمته العربية، مشيرة إن أهم مشروع تنموي اجتماعي اقتصادي مرّ في تاريخ أمتنا العربية كان المشروع الذي وضعه الرئيس جمال عبدالناصر كنهج يرسم للمستقبل.

واذ اعتبرت ان هناك موضوعا اساسيا لم تتطرّق القمة اليه رغم اهميته هو موضوع التعليم، شددت الحركة على ان اي قمة عربية سواء كانت سياسية او قمة اقتصادية تنموية اجتماعية، لا بد أن يكون التركيز الأساسي فيه على الواقع السياسي المتدهور لأمتنا العربية، وتبحث في القضايا السياسية لهذه الامة التي هي كانت وستبقى العقبة التي تقف في وجه أي تطور اقتصادي اجتماعي أو أي مساهمة للعرب في الحضارات الانسانية على مستوى العالم.

ورأى المرابطون انه كان هناك فراغ كبير فيما يتعلق بطرح موضوع قضية فلسطين، خاصة أن التخلف الاجتماعي والاقتصادي على صعيد شرائح أمتنا العربية ينعكس سلباً على قضيتنا المركزية فلسطين.

ورأى البيان ان هذه القمة كانت تفتقر الى من كان يعطيها القوة والثبات والصمود وهو المقعد السوري الذي كان فارغاً وهذه نقطة مهمة جداً تشكل رمزيتها خللاً كبيراً في مسار انعقاد هذه القمة.

ودعى الى الانتباه لما يطبخ في تحالف نتانياهو و”اندجمينا” عاصمة تشاد والبعد العسكري الاستراتيجي الخطير فيما يتعلق بالصحراء التشادية الغنية باليورانيوم واطماع كل الغرب الاستعماري واليهود فيها.

المصدر: موقع المنار