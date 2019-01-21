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January 21 2019 - 18:29

بيدرسون يشير إلى دور روسيا الحاسم في عملية السلام بسوريا

منذ 2 ساعة 21 January، 2019
غير بيدرسون
غير بيدرسون
سورية - عربي وإقليمي

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الإثنين، أن روسيا تلعب دورا حاسماً في إقامة السلام بسوريا.
وقال بيدرسون أثناء مباحثاته مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في موسكو : “من الواضح أن روسيا والأمم المتحدة تلعبان دورا رئيسيا في دفع العملية [السلام] قدما.”
وأشار بيدرسون، إلى أن شويغو، تعاون بشكل مثمر مع المبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، آملاً بمواصلة هذا التقليد.
وأضاف المبعوث الأممي: ” آمل بإقامة علاقات عمل مثمرة معكم لصالح الشعب السوري ” .

المصدر: سبوتنيك

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