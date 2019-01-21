لافروف استقبل بيدرسون: هناك فهم متزايد للحاجة إلى بذل الجهود لعودة اللاجئين

استقبل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف غير بيدرسون بصفته مبعوثاً خاصاً جديدا للامين العام للأمم المتحدة الى سوريا. وقال خلال اللقاء اننا نقدر التعاون الذي تم بيننا وبين الأمم المتحدة ، سواء في إطار الاتصالات الثنائية المنتظمة أو في سياق تفاعل الأمم المتحدة مع الدول الضامنة لصيغة أستانا. و أشار لافروف الى مساهمة جهود المبعوث الخاص السابق دي ميستورا في العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبشكل عام في التعاون مع الأمم المتحدة ومع العديد من دول المنطقة، وقال” تمكنا من تحقيق نتائج كبيرة في الوضع على الأرض، بما في ذلك حل قضايا إنسانية باتت ملحة للغاية، لا سيما في الأراضي المحررة من الإرهابيين.”

‎و أضاف لافروف:” لاحظنا أن هناك فهماً متزايداً للحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتهيئة ظروف مؤاتية لعودة اللاجئين. بالأمس ، تحدث المشاركون في قمة جامعة الدول العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن مساعدة سوريا ليتمكن اللاجئون من العودة بشكل أسرع.

المصدر: مراسل المنار