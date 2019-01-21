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January 21 2019 - 18:29

السفير الفنزويلي في موسكو ينفي الأنباء حول انقلاب محتمل في بلاده

منذ 3 ساعة 21 January، 2019
علم فنزويلا
أخبار دولية - فنزويلا

نفى السفير الفنزويلي في موسكو، كارلوس رافاييل فاريا تورتوسا، اليوم الاثنين، الأنباء عن انقلاب محتمل في العاصمة كاراكاس.
وقال السفير لوكالة “سبوتنيك”:”هذا ليس صحيحا،هذا لا يتطابق مع ما يحدث الآن”.
وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لقطات لقطات لعسكريين فنزويليين يعلنون السيطرة على منشأة عسكرية في العاصمة كاراكاس؛ يطالبون الرئيس نيكولاس مادورو بالتنحي عن الحكم.
وذكرت صحيفة “ناسيونال” المحلية أن زعيم المتمردين المفترض، الرقيب أول فالدرين فيغيروا ، دعا في بيان تم تعميمه على شبكات التواصل الاجتماعي ، إلى حماية الدستور والعصيان للحكومة.

المصدر: سبوتنيك

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