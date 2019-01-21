الجيش الفنزويلي يعلن القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 15:29
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عدوان اسرائيلي واسع يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق والدفاع الجوي السوري يسقط عددا من الصواريخ
مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخاً اسرائيلياً
المصدر العسكري السوري: العدوان الإسرائيلي كان الأعنف وتم على 4 موجات صاروخية متتالية
اعلام العدو: السوريون اطلقوا عشرات الصواريخ المضادة للطائرات في اعقاب الهجوم
إعلام العدو: يجري الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية في الجولان بعد الغارات على سوريا ليلاً
المرصد السوري المعارض: إصابة جنديين أميركيين ومقتل 5 من " قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة برتل أميركي بريف الحسكة الجنوبي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: لا يمكن السماح بمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضد بلدنا
المبعوث الدولي إلى سوريا "غير بيدرسون": سنعمل مع موسكو من أجل إعادة إطلاق جهود الحل السياسي للأزمة السورية
الموفد الأميركي السابق لدى " التحالف الدولي": واشنطن ليست لديها خطة لمرحلة ما بعد انسحابها من سوريا
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من طراز "بدر واحد بي" على تجمعات لقوى العدوان بجيزان وتحقق إصابات مباشرة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً بالستياً من طراز بدر واحد بي على معسكر للتدريب في علب بعسير
مصادر يمنية: السيطرة على أحد المواقع العسكرية التابعة للجيش السعودي قبالة السديس وسقوط قتلى وجرحى بصفوفهم
مصادر يمنية: وحدة الهندسة تدمر طقماً لقوى العدوان في جبهة المهامشة بمديرية خب والشعف في الجوف وتصرع وتجرح أفراده
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي: رفض العدوان صفقة تبادل أسير سعودي بأسرى يمنيين يفضح إرهابهم
الحوثي: تحالف العدوان يستخدم الحظر الجوي على مطار صنعاء كسلاح لزيادة معاناة الشعب اليمني
مصادر بحرينية: محكمة التمييز للنظام البحريني تؤيد الحكم بحل جمعية "وعد" وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها
مصادر بحرينية: محاكم النظام البحريني تصدر حكماً بسجن 8 أطفال لمدة سنة بتهم سياسية
قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لخوض المعركة مع "إسرائيل" وإزالتها من الوجود
رئيس البنك الإيراني: اليابان بدأت مشروع إستيراد النفط من إيران بعد الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا
وفد دبلوماسي بولندي يزور طهران لبحث مؤتمر الشرق الأوسط الذي تستضيفه وارسو الشهر المقبل بشأن إيران
مسؤولة السياسية الخارجية للإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني تعلن عدم مشاركتها بمؤتمر وارسو بسبب زيارتها افريقيا
أفغانستان: مقتل 12 عنصراً من الشرطة وجرح 30 آخرين بهجوم تبنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية بولاية ورداك وسط البلاد
الجيش الفنزويلي يعلن القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو (وكالات)
منذ 8 mins
21 January، 2019
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