الجيش الفنزويلي يعلن القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو (وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 15:29

الجيش الفنزويلي يعلن القبض على مجموعة من الجنود بعد إعلان التمرد ضد مادورو (وكالات)

منذ 8 mins 21 January، 2019
أخبار موقع المنار

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