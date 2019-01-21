رئاسة الجمهورية تردّ على مشيخة العقل: دعوة اي شخصيّة دينيّة او غير دينيّة الى احتفالٍ رسمي لا يعني انتهاك القيم والمفاهيم الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 15:29

رئاسة الجمهورية تردّ على مشيخة العقل: دعوة اي شخصيّة دينيّة او غير دينيّة الى احتفالٍ رسمي لا يعني انتهاك القيم والمفاهيم الوطنية

منذ 31 mins 21 January، 2019
رئاسة الجمهورية اللبنانية
لبنان

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

توضيحا للبيان الذي صدر عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، ومنعا لأي استثمار خاطئ، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ان يؤكد انّ دعوة ايّة شخصيّة دينيّة او غير دينيّة الى احتفالٍ رسميّ، لا يعني بأيّ شكل من الاشكال “انتهاك رئاسة الجمهورية القيم والمفاهيم الوطنية”، ولا يمثّل استطرادا “مخالفة للدستور والقوانين والانظمة”.

وبالتالي فإنّ الرئاسة حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين، بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها، وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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