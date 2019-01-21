أوروبا تضيف 11 شخصا و5 منظمات إلى قائمة العقوبات على سوريا

وسع مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين، قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، مضيفاً إليها 11 شخصاً و5 منظمات. وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للمجلس “أضاف المجلس 11 رجل أعمال شهير وخمس منظمات إلى قائمة أولئك الذين تسري عليهم التدابير التقييدية بحق النظام السوري ومؤيديه. إنهم رجال أعمال وشركات يشاركون في تطوير العقارات الفاخرة وغيرها من المشاريع المدعومة من النظام، وهم بذلك يدعمون النظام السوري أو يحصلن على فوائد منه”، بحسب البيان.

وأضاف البيان “تشمل العقوبات أيضا المؤسسة المسؤولة عن تصميم وتصنيع الأسلحة الكيميائية، مركز البحوث العلمية، وكذلك بحق 5 مسؤولين، يشاركون مباشرة في نشاط المركز. هؤلاء الأشخاص والمؤسسة هم أول من أدرج في قائمة العقوبات الجديد بشأن الأسلحة الكيميائية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية