حزب التوحيد استغرب دعوة حسن الى احترام الاعراف الطائفة الدرزية

استغربت أمانة الإعلام في “حزب التوحيد العربي”، في بيان اليوم، “الكلام الذي صدر عن أحد شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، والذي دعا فيه الى ضرورة احترام الأعراف والقيم داخل الطائفة”.

ورأى البيان أن “ضرب مثل هذه الأعراف والقيم قد بدأ داخل الطائفة عندما تنكرالشيخ نعيم حسن وأعوانه لأي إجماع داخل الطائفة، وبعد قيامهم بتهريب قانون لتنظيم شؤون طائفة الموحدين يتيح لهم التحكم بشؤون الطائفة، واجراء انتخابات مجلس مذهبي شبه مزور”.

وقال البيان “إذا أردنا أن نضرب مثالا عن الواقع المنحدر الذي وصل إليه المجلس المذهبي، فإن الإنتخابات الأخيرة للمجلس خير دليل على ذلك، حيث نجح الممثلون عن الجامعيين في المجلس بنسبة أصوات لم تتعد ال 200 صوت، فيما طائفة الموحدين زاخرة بالشهادات الجامعية التي تفوق الخمسين ألف شهادة جامعية”.

وتوجه الى “فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسمى آيات التقدير والإحترام الذي لن يقبل بالطبع مثل هذا التزوير الحاصل داخل المجلس المذهبي ودعوته بالتالي سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب الى حضور القمة العربية التنموية المنعقدة في بيروت”، متمنيا على الشيخ نعيم حسن “الإقلاع عن سياسة تضخيم الخلاف كلما شعر بأن موقعه مهدد وكأن الأمور ذاهبة الى ما لا تحمد عقباه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام