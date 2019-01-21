ألمانيا تستجيب لطلب الاستخبارات الأميركية حظر رحلات شركة “ماهان للطيران” الإيرانية

أعلنت وزارة النقل الألمانية الاثنين تعليق رحلات الخطوط الجوية الإيرانية “ماهان للطيران” ذهاباً وإياباً ابتداءً من الأحد. يأتي ذلك في وقت سبق أن ناشدت فيه وكالات الاستخبارات الأميركية ممثلي الحكومة الألمانية حظر شركة الطيران، زاعمة أن زيادة التعاون مع “ماهان للطيران”، “يهدد سلامة المواطنين الأميركيين في المطارات الألمانية”، حسب زعمهم.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، “أبلغت هيئة الطيران المدني الاتحادية، “ماهان للطيران” عن تعليق الإذن الفوري لرحلات الطيران من وإلى ألمانيا ابتداءً من 21 كانون الثاني/يناير. يسري مفعول التعليق في اليوم نفسه، أي من اليوم”. بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، “برلين تواصل دعمها للاتفاق النووي مع إيران، لكن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مثل البرنامج البالستي، غير مقبولة”، حسب زعمه.

كما زعم برغر أن “هناك مصالح سياسة خارجية لألمانيا بحظر الرحلات الجوية لتلك الشركات التي تدعم الصراع في سوريا والتي تشارك في تدهور أوضاع الناس في مناطق الصراع”. هذا وأفادت صحيفة “بيلد” ، في وقت سابق، أن الحكومة الألمانية تعتزم منع طائرات شركة الطيران الإيرانية “ماهان للطيران” استخدام المطارات الألمانية من عام 2019، وأنه ينبغي أن يدخل الحظر خلال شهر كانون الثاني/يناير.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية