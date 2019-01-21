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January 21 2019 - 15:29

دراسة: الروبوتات ستزامل البشر ولن تسرق الوظائف

منذ 36 mins 21 January، 2019
دراسة: الروبوتات ستزامل البشر ولن تسرق الوظائف
دراسة: الروبوتات ستزامل البشر ولن تسرق الوظائف
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قالت شركة “مانباور” للتوظيف في دراسة نشرت الجمعة، إن المخاوف بأن الروبوتات ستستحوذ على وظائف البشر لا أساس لها مع تزايد عدد الشركات التي تخطط لزيادة القوى العاملة أو الحفاظ عليها نتيجة التشغيل الآلي.
واستطلع التقرير آراء 19 ألف شركة في 44 دولة وخلص إلى أن 69% من الشركات تعتزم الحفاظ على حجم قوتها العاملة بينما أرادت 18% من الشركات تعيين المزيد من الأشخاص نتيجة التشغيل الآلي، وكانت هذه أعلى نتيجة في ثلاث سنوات
وأضاف التقرير أن 24% من الشركات التي ستستثمر في التشغيل الآلي والتقنيات الرقمية خلال العامين المقبلين تعتزم زيادة الوظائف مقارنة بنحو 18% من الشركات التي لن تستثمر في التشغيل الآلي.
وقالت 9% من الشركات فحسب في المسح السنوي إن التشغيل الآلي سيؤدي بشكل مباشر إلى خسارة وظائف، بينما قالت 4% من الشركات إنها لا تعرف بعد ما التأثير الذي سيحدثه ذلك.

المصدر: اخبار الان

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