القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً على تجمعات للمرتزقة في جيزان وتؤكد إصابة الهدف بدقة موقعا قتلى وجرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 15:29

القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً على تجمعات للمرتزقة في جيزان وتؤكد إصابة الهدف بدقة موقعا قتلى وجرحى

منذ 44 mins 21 January، 2019
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