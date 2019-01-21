انكسار زحف لمرتزقة العدوان على أسطر بالجوف بعد مصرع وإصابة عدد منهم (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 12:02

انكسار زحف لمرتزقة العدوان على أسطر بالجوف بعد مصرع وإصابة عدد منهم (وسائل اعلام يمنية)

منذ 18 mins 21 January، 2019
أخبار موقع المنار

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