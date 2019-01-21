هل سيتغير الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية والمسائية. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استقرار بدرجات الحرارة، واحتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار خفيفة خلال الفترة الصباحية و المسائية.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 6 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الارز من -2 الى 5 درجات، في الداخل من 1 الى 13 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 391,8 ملم 805,2 ملم 460,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 263,7 ملم 597,8 ملم 449,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 258,5 ملم 577,1 ملم 307,0 ملم

صور 0,0 ملم 244,7 ملم 520,9 ملم / ملم

-الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء:17 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,42 ساعة غروب الشمس: 16,57

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام