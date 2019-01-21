اسكتلندي يكتشف أقدم جدول دوري للعناصر الكيميائية

اكتشف الباحث في جامعة “سان أندريه” في اسكتلندا، ألن إيتكين، لفافة ورقية تحتوي على أقدم جدول دوريّ للعناصر الكيميائية، يُقدّر عمره بـ 133 حتى 140 سنة، كما ذكر موقع “شبيغل أون لاين”.

ووجد إيتكين المخطوطة باللغة الألمانية، صدفةً، في مستودع تحت أرضيَّة إحدى القاعات الدراسيَّة المخصّصة لمحاضرات علم الكيمياء. وكانت المخطوطة مهملة وموضوعة بين موادّ كيميائية ومعدّات مخبرية.

وتمّ تحديد عمر الجدول، بعدما اطلع عليه خبراء أميركيون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس. إذْ يلاحظ، مثلاً، أن عنصر الغرمانيوم المكتشف عام 1886 غير موجود في الجدول، في حين أنّ عنصري الغاليوم (المكتشف عام 1875) والسكاديوم (المكتشف 1879) موجودان في الجدول.

وخضعَ الجدول المكتشف إلى عمليات صيانة وتنظيف، وتمت معالجته بمحلول كيميائي للحفاظ عليه، وسوف يُحتفظ به في الجامعة.

وأكد الخبراء أنّ اللفافة تعود إلى العالم الروسي دميتري مندلييف. كما ذكر موقع Science Alert، أنَّ هذا الجدول هو أقدم جدول دوري للعناصر الكيميائيّة تم العثور عليه حتى الآن.

وقد اشترت الجامعة الاسكتلندية هذا الجدول من دار نشر في فيينا بالنمسا، وهذا يشير إلى أن الجدول طبع بعد أقل من 20 سنة من اكتشاف دميتري مندلييف للجدول الدوري للعناصر الكيميائية.

المصدر: العربي الجديد