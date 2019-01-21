اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات على سورية

أدانت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية مؤكدة أنها تشكل خرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية ولنص القرار 2131 لعام 1965.

وشددت اللجنة في بيان أصدره مكتب مفوضها في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد على “أن تكرار العدوان بهذا الشكل يضع المنطقة في دائرة الخطر وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة”.

وطالب أبو سعيد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالتدخل شخصياً وتوجيه رسالة صارمة لـ “إسرائيل” تثنيها عن اعتداءاتها المتواصلة على الأراضي السورية.

المصدر: سانا