غرفة التحكم المروري في لبنان: حادث تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 08:08

غرفة التحكم المروري في لبنان: حادث تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الناعمة باتجاه بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات

منذ 20 mins 21 January، 2019
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