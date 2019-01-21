عناوين الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 21-1-2019

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 21-1-2019.

الأخبار

التظاهرات تتصاعد… وتتوسع

الحكومة: تصعيد ينتظر الحريري

‫القمة العربية: «أول الكلام» حول النازحين

عدوان إسرائيلي واسع على سوريا

البناء

تفجير انتحاري وغارة «إسرائيلية» يستهدفان دمشق… والحكام العرب يقاطعون بيروت بانتظار وارسو

سورية الحاضر الأول في القمة… ولبنان يحضر فلسطينياً… والباقي حبر على ورق

تعادل محلي في المعركة العربية يدفع البحث الحكومي نحو التنازلات المتبادلة؟

النهار

لبنان يُحمّل العرب مسؤولية عودة النازحين

غارة إسرائيلية قرب دمشق واعتراض صاروخ فوق الجولان

الجمهورية

قمّة الوعود والتضامن المفقود

حكومة قبل وارسو؟

إحصاء خسائر القمة يبدأ اليوم

اللواء

القمّة الرابعة: قرارات طموحة.. واستياء خليجي من تصريحات باسيل

عون يأسف لغياب القادة ويقترح مصرفا للإعمار.. والحريري يبحث مع السنيورة وسلام مأزق التأليف

إنفجار عبوة في دمشق.. وغارات إسرائيلية على مطار جنوب العاصمة

صفقات غامضة لبيع عقارات المقدسيين للمستوطنين

المصدر: صحف لبنانية