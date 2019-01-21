أسرار الصحف اللبنانية اليوم الاثنين 21-1-2019

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 21-1-2019.

الأخبار

جال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية التي تدور في فلك المملكة، طالباً منها تكثيف إطلاق المواقف ضد التعرض لليبيا وإثارة ملف قضية الإمام موسى الصدر، مع التركيز على أن هذا الأمر كان سبباً رئيسياً في مقاطعة الرؤساء والملوك العرب للقمة الاقتصادية التي انعقدت في بيروت، ما أدى الى فشلها.

استأنفت «مجموعة العشرين» التي يترأسها الرئيس السابق فؤاد السنيورة اجتماعاتها غير العلنية منذ نحو شهر. وأكد أعضاء فيها استمرار وجود تباينات كثيرة بينها وبين الرئيس سعد الحريري في ما خص «التوازنات الداخلية»، لكنها لا تزال تدعمه وتقف وراءه في ما يتعلق بصلاحياته كرئيس للحكومة ضد كل من يحاول استهدافه. وتضم المجموعة شخصيات قريبة من الحالة «الحريرية»، لكن المعترضة على أداء الرئيس المكلف تأليف الحكومة.

دأبت شخصيات سياسية إجراء اتصالات لتأليف «مجموعة الرؤساء» التي ستضم رؤساء جمهورية سابقين (ميشال سليمان وأمين الجميل)، ورؤساء حكومات سابقين (فؤاد السنيورة، تمام سلام، نجيب ميقاتي)، على أن تكون كتلة سياسية تطلق «مواقف لتأكيد الالتزام بإعلان بعبدا ونصوص الدستور والطائف»، كما تقول مصادر مطلعة على المشاورات بين هذا الخماسي.

سيصدر الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري قراراً بتعيين أعضاء جدد في مكتب الأمانة العامة في التيار. ويأتي هذا الإجراء في سياق التغييرات التي وعد الرئيس سعد الحريري بها بعد هزيمته في الانتخابات النيابية الأخيرة. وبحسب المعلومات، فإن التغيير سيطال جميع المسؤولين القدامى، فيما لم يعرف من الأسماء الجديدة سوى رئيس النادي الثقافي العربي فادي تميم المقرّب من الرئيس السابق فؤاد السنيورة.

البناء

قالت مصادر أمنية إنّ استهداف دمشق بتفجير إرهابي وغارات «إسرائيلية» بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في بيروت وما يدور حولها من مباحثات تتصل بالإعتراف بانتصار سورية تحت شعار عودة العلاقات معها وعودة مقعدها في الجامعة العربية هي رسائل للقمة تدفع باتجاه دعوة الحكومات العربية للتريث تحت شعار أنّ المواجهة لم تنته بعد وسورية لم تخرج من الاستهداف…

النهار

يبدي ديبلوماسي روسي مخاوفه من مسألة البطء في عودة النازحين وعدم التعاون المرتقب من الكثير من المراجع اللبنانية والخارجية حيال هذه المسألة. اذ أن حلّها يحتاج الى جهود كبيرة لا يبدو أنها قائمة في الوقت الحالي.

استغرب متابعون عبر وسائل التواصل اعلان الاكاديمي السعودي صالح السعدون عبر “تويتر” أن “الخائن جمال خاشقجي حي يرزق ولم يمت ولم تحدث جريمة في الأصل”.

ربط سياسيون الغاء مشاركة الرئيس الحريري في مؤتمر دافوس بمساع لإعادة تفعيل الاتصالات الحكومية بعد الانتهاء من القمة العربية ورشح أن الرئيس عون سيدفع باتجاهها.

الجمهورية

جرت إتصالات على مستويات عالية لتطويق ذيول إشكال كاد أن يؤدي الى مواجهات في إحدى المناطق الشمالية.

لم تجدّد قريبة لمرجع كبير عقدها السنوي كمستشارة تمهيداً لترك هذا المنصب بسبب خلافات سياسية-عائلية.

يتردد ان وزيرا سابقا هو صاحب النظرية التي أطلقها وزير سيادي وكادت تتسبب بأزمة مالية.

اللواء

توقعت مصادر مطلعة إحداث تغيير محدود لعدد من الوزراء في حال تم اعتماد خيار إعادة تعويم الحكومة المستقيلة بمراسيم تأليف جديدة!

تردّد أن ثمة عوامل خارجية وإقليمية وراء قرار أمير قطر بالحضور الخاطف لقمة بيروت الاقتصادية والمغادرة السريعة للعاصمة اللبنانية!

تعتبر شخصية اقتصادية أن الدولة بحاجة لدعم سنوي يبلغ 7 مليارات دولار لتتمكن من الحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم وصول الخزينة إلى شفير الإفلاس!

المستقبل

يقال إن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل يعتزم اتخاذ قرار يوقف بموجبه صرف الأموال وفق القاعدة “الاثني عشرية” ابتداءً من نهاية كانون الثاني الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام