الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتمنعه من تحقيق أهدافه

تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم الاثنين لعدوان إسرائيلي على الأراضي السورية ومنعته من تحقيق أهدافه، بحسب ما أكد مصدر عسكري سوري.

ونقلت وكالة “سانا” السورية للانباء عن ذات المصدر العسكري قوله إنه “في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق فجر الاثنين(بتوقيت دمشق) قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة”، ولفت الى انه “على الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها”.

وأشار المصدر الى ان “العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأراضي اللبنانية ومن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن فوق بحيرة طبريا واستخدم مختلف أنواع الأسلحة لديه وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لمعظم الأهداف المعادية”، وأوضح ان “الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدو الإسرائيلي باتجاه الأراضي السورية”.

وكان المصدر العسكري السوري قد أفاد في وقت سابق الاحد لـ”سانا” أن “وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه”.

المصدر: سانا