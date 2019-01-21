مركز المصالحة الروسي: المسلحون في سوريا ينتهكون الهدنة في محافظتي اللاذقية وحماة

أعلن مركز المصالحة الروسي في الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، أن المسلحين في منطقة إدلب لخفض التصعيد قاموا بقصف المناطق السكنية بمحافظتي اللاذقية وحماة خلال الليلة الماضية .

وقال رئيس المركز الجنرال سيرغي سولوماتين: ” على الرغم من تشغيل نظام وقف الأعمال القتالية في منطقة إدلب لخفض التصعيد، قصف المسلحون خلال الـ 24 ساعة الماضية منطقة ناخشبة في محافظة اللاذقية وزلكيات في محافظة حماة . ونتيجة لقصف المسلحين في قرية عين نوار في محافظة اللاذقية ، أصيب جندي من القوات السورية بجروح”.

وأضاف سولوماتين إن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة. وبمساعدة المركز الروسي، تم تأمين عمل عشرة نقاط تفتيش، بما في ذلك مركز جوي واحد” دولي” و آخر بحري “بانياس”. فقد عاد حتى 19 كانون الثاني/ يناير ، 217873 شخصا.

ووفقا لمركز المصالحة الروسي، يستمر تقديم المساعدة في إعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. فحتى تاريخ الـ 19 كانون الثاني/يناير الجاري، تم ترميم 31 ألف مسكنا و 722 مؤسسة تعليمية و 133 مؤسسة طبية، فضلا عن إصلاح 978 كم من الطرق.

المصدر: سبوتنيك