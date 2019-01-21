مصدر عسكري يمني: قتلى وجرحى من المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم شرق جبل النار بالصواريخ الموجهة والقذائف – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 00:38

مصدر عسكري يمني: قتلى وجرحى من المرتزقة إثر استهداف تجمعاتهم شرق جبل النار بالصواريخ الموجهة والقذائف

منذ 1 ساعة 20 January، 2019
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